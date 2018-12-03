الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية، فيما وصل عدد المعتقلين، صباح اليوم الإثنين، إلى 19 معتقلا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية. وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

فيما أكدت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، خمسة شبان، غالبيتهم أسري محررون، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: داود عمر صلاح، والأسرى المحررين: أحمد إبراهيم غنيم، وثائر رياض صلاح، وأسامة صلاح الدين صلاح، ومحمد فواز صلاح، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلين من مخيم العروب شمال الخليل. وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين قصي وسام نايف البدوي (14 عاما)، ومنجد أحمد البدوي، بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت عزام حمامرة (24 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد زهران سليم (19 عاما)، من منزله بعد أن فتشته وعبثت بمحتوياته، بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال 6 أسرى محررين رائد محمد قوزح (48 عاما)، وجمال حدايدة (50 عاما)، وبكر محمد خريوش (27 عاما)، ومحمد سليمان سروجي وهم من مخيم طولكرم، وهاني بنان صوان (21 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وليث عفيف العتيلي من بلدة عتيل شمال المدينة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عثمان زيد من قرية جفنا شمال رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والمواطن عبد السلام عابد من مخيم الأمعري.

وأفاد المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، واعتقلت الشاب محمد بسام العرابي بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، ونكلت به قبل اعتقاله، كما داهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها في مخيم جنين.

وفي بلدة برقين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد علي قبلاوي بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الأمعري؛ منها منزل الأسير إسلام أبو حميد وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.