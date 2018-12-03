صحف سعودية: الحوثي يجبر الأرامل على الزواج في العدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أشارت إلى إبرام ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني، العديد من الاتفاقيات التي شملت تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ومنع ومحاربة التهريب الضريبي

لا تزال جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخارجية، تتصدر عناوين صحف المملكة الصادرة اليوم الإثنين، كما استعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "3 اتفاقيات بين الرياض ونواكشوط"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استأنف جولته العربية، حيث أدى أمس زيارة إلى موريتانيا، ثم بدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، حيث استقبله مساء أمس رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

ففي نواكشوط، عقد ولي العهد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتماعاً ثنائياً، فيما عقدت لاحقاً مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. ونوهت الصحيفة بأنه بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني، أبرم البلدان اتفاقية شملت تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ومنع ومحاربة التهريب الضريبي،

ففي نواكشوط، عقد ولي العهد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتماعاً ثنائياً، فيما عقدت لاحقاً مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ونوهت الصحيفة بأنه بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني، أبرم البلدان اتفاقية شملت تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ومنع ومحاربة التهريب الضريبي، ومذكرتي تفاهم بين وزارة المياه والصرف الصحي ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، والهيئة السعودية للحماية الفطرية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" أنه في نهاية الزيارة صدر بيان ختامي مشترك عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية عادل الجبير، حول الزيارة.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن الأمير محمد بن سلمان وصل أمس إلى الجزائر، وكان في استقباله في المطار الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وعدد من الوزراء، وأقيمت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان السعودي والجزائري. وعقب استراحة قصيرة في المطار، صحب الوزير الأول الجزائري، ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته. وبالانتقال إلى الأوضاع في اليمن ذكرت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الحوثي يجبر أرامل القتلى على الزواج في العدة"، أن مصدرا مقربا من الحوثيين في صنعاء كشف لـ"الوطن"، أن قيادات الميليشيات الحوثية وجهت بضرورة تزويج أرامل عناصرهم التي لقيت مصرعها في الجبهات، رغم عدم إكمالهن العدة الشرعية، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار انتهاكات الحوثيين المستمرة لحقوق الإنسان، ومخالفتهم قيم المجتمع اليمني.



وأشار المصدر، حسب الصحيفة، إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أصدر توجيهات لقيادات الميليشيات والمسؤولين عما يطلق عليهم الجانب الاجتماعي بضرورة حصر نساء من لقوا مصرعهم في الجبهات والعمل على تزويجهم، وأن القيادات الكبيرة قامت بالتواصل بأسر عدد من قتلاهم للحصول على معلومات تشمل عدد الأبناء والبنات وصورا حديثة للزوجات والبنات. وتحت عنوان "مؤتمريون: انتفاضة صالح أضعفت الحوثي"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن أعضاء في حزب "المؤتمر الشعبي" اعتبروا أن انتفاضة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أضعفت الحوثيين رغم عدم اكتمال أهدافها. وأعاد مضي عام على انتفاضة صالح في وجه الميليشيات وانتهائها بمقتله، الجدل اليمني حول مدى تأثيرها في كسر شوكة الانقلاب.



صحيفة "الحياة" أشارت تحت عنوان "إيران تتعهد بتكثيف اختباراتها الصاروخية"، إلى أن إيران لم تنف معلومات أمريكية - بريطانية عن تنفيذها تجربة صاروخية جديدة، وتعهدت بمتابعة اختباراتها الباليستية، مشددة على أن برنامجها في هذا الصدد دفاعي لا ينتهك قرارات مجلس الأمن. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد كتب عبر "تويتر" أن "النظام الإيراني اختبر صاروخاً باليستياً متوسط المدى، قادراً على حمل رؤوس متعددة". واعتبر أن "هذا الاختبار يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015". أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت فأكد أنه يشعر بقلق عميق من "إطلاق إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى"، معتبراً الأمر "استفزازيا وتهديدا ولا ينسجم مع القرار 2231".

وتابع: "إن دعمنا (الاتفاق النووي) لا يقلّل بأي حال قلقنا من البرنامج الصاروخي الإيراني المزعزع للاستقرار، وتصميمنا على وجوب وقفه". وينص هذا القرار على أن طهران مطالبة بالامتناع عن تنفيذ أي عمل مرتبط بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية، لثماني سنوات.

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