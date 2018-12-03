انت الان تتابع من ينهي سيطرة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - من المنتظر أن يعلن اليوم عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ويعد الكرواتي لوكا مودريتش أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة

تتجه الأنظار اليوم صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة هوية الفائز بالنسخة رقم 63 من الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، وسط تكهنات باقتراب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من إنهاء سيطرة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة في السنوات العشر الأخيرة، ويوجد في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة 30 لاعبًا، من بينهم نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول محمد صلاح، وسيتم الإعلان اليوم للمرة الأولى أيضًا عن اللاعبة الفائزة بالكرة الذهبية من خلال وجود 15 لاعبة مرشحة للفوز بالجائزة.

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزتها القيمة منذ عام 1956 للرجال، وأدخلت جائزة خاصة للنساء للمرة الأولى هذا العام. وتوج كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بأكبر عدد من الكرات الذهبية في التاريخ بواقع 5 مرات لكل لاعب، ويسيطران على الجائزة في السنوات العشر الأخيرة منذ أن توج بها النجم البرازيلي

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزتها القيمة منذ عام 1956 للرجال، وأدخلت جائزة خاصة للنساء للمرة الأولى هذا العام. وتوج كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بأكبر عدد من الكرات الذهبية في التاريخ بواقع 5 مرات لكل لاعب، ويسيطران على الجائزة في السنوات العشر الأخيرة منذ أن توج بها النجم البرازيلي كاكا في عام 2007. ويعد مودريتش اللاعب الأوفر حظًا للفوز بالجائزة، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا في شهر سبتمر الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إلى جانب الوصول مع منتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا الأخير. وتشهد نسخة هذا العام أيضًا ظهور جائزة للمرة الأولى من قبل فرانس فوتبول وهي "جائزة كوبا"، والتي تقدم لأفضل لاعب صاعد. وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم:

سيرجيو أجويرو- أليسون- جاريث بيل- كريم بنزيما- كيفين دي بروين- إدينسون كافاني- ثيبو كورتوا- روبرتو فيرمينو- دييجو جودين- أنطوان جريزمان- إيدين هازارد- إيسكو- هاري كين- نجولو كانتي- هوجو لوريس- ماريو ماندجوكيتش- ساديو ماني- مارسيلو- كيليان مبابي- ليونيل ميسي- لوكا مودريتش-

لوسي برونز- بيرنيل هاردير- أدا هيجيربرج- أماندين هنري ليندسي هوران- سام كير- فران كيربي- ساكي كوماجاي- دسينفير ماروزسان- أميل ماجري- مارتا- ليكي ميرتنز- ميجان رابينوي- ويندي رينارد- كريستين سينكلير.قائمة المرشحين لأفضل لاعب صاعد:

حسام عوار- تريتن ألكساندر أرنولد- باتريك كوتروني- ريتسو دوان- جيانلويجي دوناروما- أمادو هايدرا- جوستين كلويفرت- كيليان مبابي- كريستيان بوليسيتش- رودريجو.تاريخ الجائزة

تقدم جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي بداية من عام 1956، وتوج بالجائزة للمرة الأولى اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيو، وكان تقدم فقط للاعبين الأوروبيين حتى عام 1995، قبل أن تشمل جميع اللاعبين الموجودين في الأندية الأوروبية حتى عام 2007، ومن ثم أصبحت متاحة لكل اللاعبين في العالم. وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم:سيرجيو أجويرو- أليسون- جاريث بيل- كريم بنزيما- كيفين دي بروين- إدينسون كافاني- ثيبو كورتوا- روبرتو فيرمينو- دييجو جودين- أنطوان جريزمان- إيدين هازارد- إيسكو- هاري كين- نجولو كانتي- هوجو لوريس- ماريو ماندجوكيتش- ساديو ماني- مارسيلو- كيليان مبابي- ليونيل ميسي- لوكا مودريتش- نيمار - يان أوبلاك- بول بوجبا- كريستيانو رونالدو- إيفان راكيتيتش- سيرجيو راموس- محمد صلاح- لويس سواريز- رافائيل فاران.قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم:لوسي برونز- بيرنيل هاردير- أدا هيجيربرج- أماندين هنري ليندسي هوران- سام كير- فران كيربي- ساكي كوماجاي- دسينفير ماروزسان- أميل ماجري- مارتا- ليكي ميرتنز- ميجان رابينوي- ويندي رينارد- كريستين سينكلير.قائمة المرشحين لأفضل لاعب صاعد:حسام عوار- تريتن ألكساندر أرنولد- باتريك كوتروني- ريتسو دوان- جيانلويجي دوناروما- أمادو هايدرا- جوستين كلويفرت- كيليان مبابي- كريستيان بوليسيتش- رودريجو.تاريخ الجائزةتقدم جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي بداية من عام 1956، وتوج بالجائزة للمرة الأولى اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيو، وكان تقدم فقط للاعبين الأوروبيين حتى عام 1995، قبل أن تشمل جميع اللاعبين الموجودين في الأندية الأوروبية حتى عام 2007، ومن ثم أصبحت متاحة لكل اللاعبين في العالم. وتعد ألمانيا أكثر الدول التي توجت بالجائزة بواقع 7 مرات عبر 5 لاعبين مناصفة مع هولندا عبر 3 لاعبين والبرتغال عبر 3 لاعبين. أما أكثر الأندية التي توجت بالجائزة فهو برشلونة بواقع 11 مرة ومن ثم ريال مدريد بـ10 مرات. نسخة 2018 من الجائزة

يوجد بين المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام 11 لاعبًا من نسخة 2018 من الجائزةيوجد بين المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام 11 لاعبًا من الدوري الإنجليزي وأكثرهم من ليفربول بـ4 لاعبين. ويوجد من الدوري الإيطالي اثنان من اللاعبين من يوفنتوس وهناك 3 لاعبين من الدوري الفرنسي جميعهم من باريس سان جيرمان. أما أكثر الجنسيات المرشحة فهي فرنسا بسبعة لاعبين ومن ثم 3 لاعبين من كرواتيا وبلجيكا وأوروجواي واثنان من إسبانيا والأرجنتين ولاعب واحد من إنجلترا والبرتغال وويلز ومصر والسنغال وسلوفينيا. أما بالنسبة لإحصائيات المراكز، فمترشح للجائزة هذا العام 4 حراس مرمى و4 مدافعين و8 لاعبين وسط ميدان و14 مهاجما.

شكرا لقرائتكم خبر عن من ينهي سيطرة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية اليوم؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .