كيف انتصرت عائلة بوش «إنسانيا» على ترامب؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - على الرغم من كافة المشكلات التي نشبت بين عائلتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأسبق بوش الأب، فإن هذا العداء انتهى فعليًا بسماح الرئيس الأسبق لترامب بحضور جنازته.

لم يكن العداء بين الرئيس الأمريكي دونالد وعائلة بوش طبيعيًا أو مألوفًا، فعلى الرغم من الخلافات العديدة والمتتالية على المستوى السياسي، إلا أن الجانبين احتفظا بمقدار لا بأس به من الاحترام إلى الطرف الآخر، متجاوزين العديد من المحطات التي شهدت خلافات صارخة بين الجانبين. العائلة التي تولى اثنان من أفرادها قيادة البيت الأبيض خلال العقود الماضية، لم تتردد في أن تشارك معظمها في حرب كلامية مع ترامب، وبالطبع كانت السياسة والتصريحات الانتخابية للرئيس الأمريكي صاحبة النصيب الأكبر من انتقادات عائلة بوش.

مجلة بولتيكو الأمريكية رصدت عددا من أهم المحطات التي كانت شاهدة على الخلاف بين ترامب وعائلة بوش على المستوى السياسي. حملة ترامب الانتخابية انتقدت السيدة الأولى السابقة باربرا بوش ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، وذلك بعد أن قال ما وصفته بـ"أشياء فظيعة" عن النساء والجيش. أصغر طيار.. كيف صنع «بوش

مجلة بولتيكو الأمريكية رصدت عددا من أهم المحطات التي كانت شاهدة على الخلاف بين ترامب وعائلة بوش على المستوى السياسي. حملة ترامب الانتخابية انتقدت السيدة الأولى السابقة باربرا بوش ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، وذلك بعد أن قال ما وصفته بـ"أشياء فظيعة" عن النساء والجيش. أصغر طيار.. كيف صنع «بوش الأب» واقعا سياسيا جديدا؟ انتقادات زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق لم تكن فقط للدفاع عن معتقداتها وآرائها بشأن المرأة والجيش الأمريكي، ولكنها أيضًا استاءت من إهانات ترامب تجاه زوجها وأبنائها، وهو الأمر الذي دفعها للخروج في العديد من المناسبات للتهكم على المحاور الرئيسية لسياسات ترامب على كافة المستويات السياسية. لم يقف الصراع السياسي بين ترامب وعائلة بوش عند هذا الحد، فعلى الرغم من بقاء الرئيس الأسبق الأب بعيدًا عن الحرب الكلامية المشتعلة بين زوجته باربرا والرئيس الأمريكي، فإن ذلك لم يمنع ترامب من توجيه انتقاداته اللاذعة إلى العائلة الشهيرة. وفاة باربرا وفاة باربرا لم يدم الصراع طويلًا بين العائلتين، وبموت باربرا بوش في أغسطس من العام الجاري انتهى كل شيء، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا -بالنسبة لترامب- من أجل إنهاء الصراع السياسي. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب وقالت المجلة الأمريكية، إن غياب ترامب عن جنازة زوجة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، كان بمثابة إعلان من الرئيس الأمريكي أنه لم يسامح أو ينسى المشكلات السياسية والحرب الكلامية التي دارت مع باربرا بوش قبل وفاتها.

وعلى الرغم من كون الأوضاع لم تشهد اشتعالًا جديدًا على المستوى السياسي بين عائلتي بوش وترامب، إلا أنه انتقصت من قدر الرئيس الأمريكي الحالي بعدما تغيب عن جنازة زوجة بوش الأب. زواج باربرا الابنة زواج باربرا الابنة وفقًا للمجلة الأمريكية، حاولت عائلة ترامب، وتحديدًا إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، التخفيف من حدة التوترات بين العائلتين، وذلك عن طريق إرسال تهنئة خاصة إلى باربرا ابنة الرئيس الأسبق بوش الابن. واعتبرت عائلة بوش تهنئة إيفانكا ترامب بمثابة محاولة لإنهاء كافة المشكلات السياسية بين العائلتين، والتي لم تكن على خير ما يرام بعد تغيب ترامب عن جنازة السيدة الأولى السابقة زوجة بوش الأب. عزاء بوش عزاء بوش وعلى الرغم من التاريخ الطويل من الخلافات، إلا أن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب أراد أن يضع ذلك جانبًا عندما يتعلق الأمر بحضور ترامب لجنازته. استطلاع للرأي: عنصرية ترامب تهدد وحدة أمريكا وقال أحد المساعدين في مكتب الرئيس الأسبق: "إذا كان الجميع يعرف بوش الأب في أي وقت، فإنهم سيفهمون تمامًا وبشكل كامل أنه سيرحب بحضور الرئيس الحالي بنسبة 100%.. فهذه هي الطريقة التي تقول بها البلاد وداعًا للرؤساء". من جانبه، قال ترامب أثناء تواجده في قمة العشرين بالأرجنتين، إنه تحدث مع الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وشقيقه جيب لتقديم التعازي. وأضاف أن الرئيس الراحل بوش كان "رائعًا" و"رجلا طيبا للغاية"، مؤكدًا أنه سوف يحضر هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب جنازة بوش في الكاتدرائية الوطنية، حسبما ذكر البيت الأبيض.

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