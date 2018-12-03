انت الان تتابع معاقبة وكيلة وزارة البترول.. أهدرت 3 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥١ ص

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات ترتب عليها إهدار 3 ملايين جنيه وصدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة، وذلك في القضية رقم 36 لسنة 60 قضائية عليا. وبعرض الحكم على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافق على الحكم وقررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد تقرير الاتهام أن "فاطمة.ع.ع"، وكيل الوزارة لشئون الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها لإهمالها في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي، مما ترتب عليه قيده برقم قضية وصدور حكم قضائي بتغريم