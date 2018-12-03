انت الان تتابع ضبط 316 مطلوبا أمنيًا في حملات بكل المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ ص

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل المحافظات، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وشهدت الحملة خلال الأيام الخمسة الماضية، ضبط 316 متهمًا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من السجون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالة الوقائع إلى النيابات المختصة، للتحقيق مع المتهمين المضبوطين، واتخاذ إجراءات إعادة محاكمة الصادر ضدهم أحكام غيابية.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من تحرير 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة، خلال 3 أيام، وفقًا لإحصائية من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وتم خلال الفترة نفسها ضبط 3966 مخالفة متنوعة للدراجات النارية. وتأتى تلك الجهود