«خالد» و«نوال».. حكاية شاب قتل والدته بـ«إيد الهون»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أُصيب بمرض نفسي بعد طلاق زوجته.. المتهم حاول الانتحار بعد قتله لوالدته.. شاهد عيان: «قالنا أنا آسف عشان قتلت أمي».. دائم الشجار مع والدته لأتفه الأسباب

«خالد مجدي» شاب في منتصف العمر، أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب انفصال زوجته عنه رغم حبه الشديد لها، وما زاد من معاناته بُعد أطفاله عنه، ورؤيتهم مرة واحدة شهريا، ترك شقته لطليقته وأولاده، وعاش مع والدته «الحاجة نوال»، داخل شارع مسجد الطناني بمنطقة الخانكة. مرت سنوات على انفصال «خالد» عن زوجته، وازدادت حالته النفسية سوءًا، وبدأت تننابه نوبات صرع، يفقد القدرة على التحكم بأعصابه في أثنائها وما إن يهدأ حتى يندم على ما قام بفعله أثناء نوبة الصرع، تحملت والدته معه كثيرا، إلى أن قام بقتلها وتهشيم رأسها أثناء إحدى نوباته وقرر الانتحار بعدما استعاد إدراكه.

يقول صالح السيد، 46 عاما، أحد جيران المتهم وشاهد عيان على الواقعة «خالد راجل محترم وفي حاله.. وشغال فرد أمن في إحدى الشركات بالقاهرة الجديدة.. من ساعة ما سكن معانا في المنطقة من 4 سنوات، واحنا مابنشوفش منه غير كل خير.. تقريبا مش بنشوفه غير وهو رايح الشغل، أو وهو رايح يصلي.. مكانش بيفوت صلاة في

يقول صالح السيد، 46 عاما، أحد جيران المتهم وشاهد عيان على الواقعة «خالد راجل محترم وفي حاله.. وشغال فرد أمن في إحدى الشركات بالقاهرة الجديدة.. من ساعة ما سكن معانا في المنطقة من 4 سنوات، واحنا مابنشوفش منه غير كل خير.. تقريبا مش بنشوفه غير وهو رايح الشغل، أو وهو رايح يصلي.. مكانش بيفوت صلاة في الجامع». وتابع الجار «كنا بنسمع صوت خناقه مع والدته من وقت للتاني، وكنا بنستغرب إزاي متدين، ومابيسيبش فرض، وبيزعق لأمه، لغاية ما الحاجة "نوال"، قالتلنا إنه مصاب بمرض نفسي وبتجيله نوبات صرع، من ساعة ما طلّق مراته، ومابقاش يشوف أولاده.. بس النوبات دي ماكانتش بتجيله كتير». وأضاف «خالد أكتر من مرة راح مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، لكنه كان بياخد مهدئات ومايرضاش يتحجز هناك، وهو كان اللي يشوفه يقول عليه طبيعي ومعندوش أي أمراض». في حين التقط طرف الحديث أحمد إمام، جار المتهم وشاهد عيان على الواقعة، قائلا «ليلة الواقعة بالليل، سمعنا صوت خناقه مع أمه كالمعتاد، وصوت حاجات بتتكسر، وبصراحة ماتدخلناش عشان إحنا عارفين نوبات الصرع اللي بتجيله، وبعدها بساعة لاقيناه نازل ورايح شغله.. هو كان بيشتغل أمن بالليل وبيرجع الصبح». وأضاف الجار «تاني يوم الصبح، وأنا رايح الشغل لقيت خالد خارج من البيت، وشكله مبهدل وغريب، وهدومه غرقانة دم، وبيحاول يجري، وخارج وراه صاحب البيت، ومسكه وهو بيقول إنه سمع صوت جامد في المنور، ولمّا خرج يشوف فيه إيه لقاه مرمي مغمى عليه، فحاول يفوّقه لقاه فاق وقام يجري، فجري وراه عشان يعرف فيه إيه». وتابع «سألنا خالد إيه اللي حصل، قالنا إنه عايز يموت نفسه، فسألناه عن السبب، قال أصل أنا قتلت أمي.. ماكانش قصدي، فطلعنا معاه الشقة، لاقينا الحاجة نوال مرمية على الأرض وسط بركة دم، فقالنا إنه زعّق معاها، وكان جنبه إيد الهون، وفضل يضربها بيها على دماغها لغاية ما ماتت.. ولمّا هدي واكتشف اللي عمله، حاول يتخلص من حياته ورمى نفسه من شباك المنور». وأردف «خالد كان بيحكي كأنه بيقول قصة، ولا كأنه قتل والدته، وفضل واقف معانا لغاية ما بلغنا القسم، وأخدوه.. مش عارف أدعي عليه عشان قتل والدته الست الطيبة.. ولا أتعاطف معاه عشان مرضه وحالته». وفي المقابل، وقف المتهم عقب ارتكابه الجريمة أمام رجال المباحث، يهذي بكلمات غير مفهومة قائلا "أمي عايشة.. أمى لم تمت"، ثم يرجع مرة أخرى ويقول "قتلت أمي"، ثم يروح في هستيريا ضحك ويصمت بعد ذلك. تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالي بقيام فرد أمن بضرب والدته بـ"إيد هون" حتى لقيت مصرعها، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن المتوفاة تدعى "نوال.ا.ن"، 70 سنة، ربة منزل، مصابة بإصابة بالغة بالرأس وغارقة في دمائها. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ابنها ويدعى "خالد.م.م"، 45 سنة، مريض نفسي ومصاب بتشنجات، قام بالإمساك بـ"إيد الهون" وانهال على والدته المجني عليها حتى لقيت مصرعها وحاول القفز من الشباك عقب ذلك إلا أن الأهالي قاموا بمطاردته والإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.

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