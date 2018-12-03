انت الان تتابع استخراج 800 بطاقة رقم قومي لسيدات «الأسمرات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ ص

أوفدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأمورية قانونية وفنية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي حي الأسمرات بالمقطم، ضاحية جنوب القاهرة، استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بعنوان «بطاقتك.. حقوقك». أسفرت المأمورية التي أشرف عليها العميد خالد مندور، مدير إدارة الأحوال المدنية بالقاهرة، واستمرت نحو 3 أيام، عن استخراج 800 بطاقة رقم قومي للسيدات القاطنات بحي الأسمرات، وكذا تجديد 586 بطاقة رقم قومي.

استمرت المأمورية منذ السبت الماضي وانتهت اليوم الإثنين، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة. ولاقت مأمورية قطاع الأحوال المدنية ترحيب واستحسان أهالي حى الأسمرات. في وقت سابق،