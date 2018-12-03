حبس مالك شركة سياحة بتهمة الاتجار في العملة بالمرج

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ ص
أمرت نيابة المرج بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد شديد، اليوم الإثنين، بحبس مالك شركة سياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، بشأن نشاط المذكور فى الاتجار بالعملات الأجنبية، وبيعها وشرائها بأسعار تخالف الأسعار الرسمية، وبغير تصريح قانوني، وذلك لتحقيق أرباح مالية من تجارة العملة، علاوة على الإضرار بالاقتصاد القومي، والتسبب فى الاستحواذ على أكبر كم من الدولارات، ورفع سعرها مقابل الجنيه المصري، فيما نفى مالك الشركة الاتهامات المنسوبة إليه.
نسبت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمتي الاتجار في النقد الأجنبي، وبيع العملات خارج السوق المصرفية. وأنكر المتهم ما هو منسوب إليه، وأكد أن الأموال المضبوطة داخل شركته من محصلات نشاط الشركة، وليست نتاج الاتجار فى العملة، مؤكدًا ضآلة المبالغ المضبوطة، بما لا يتناسب مع حجم الاتهام المنسوب إليه، ووعد بتقديم
نسبت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمتي الاتجار في النقد الأجنبي، وبيع العملات خارج السوق المصرفية.
وأنكر المتهم ما هو منسوب إليه، وأكد أن الأموال المضبوطة داخل شركته من محصلات نشاط الشركة، وليست نتاج الاتجار فى العملة، مؤكدًا ضآلة المبالغ المضبوطة، بما لا يتناسب مع حجم الاتهام المنسوب إليه، ووعد بتقديم فواتير تثبت مصادر الأموال المتحصل عليها، وأمرت النيابة بحبسه لحين تقديم تلك المستندات.
جاء ضبط مالك شركة السياحة بناء على معلومات أولية تلقاها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد باتجار مالك شركة سياحة في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفية، وأكدت التحريات الأولية الاتهامات، وتم مداهمة مقر شركته بمنطقة المرج والقبض عليه وعثر بحوزة مالك الشركة على 1200 دولار أمريكي، و500 ريال سعودي، و13 ألف جنيه مصري.
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