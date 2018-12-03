انت الان تتابع حبس مالك شركة سياحة بتهمة الاتجار في العملة بالمرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ ص

أمرت نيابة المرج بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد شديد، اليوم الإثنين، بحبس مالك شركة سياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، بشأن نشاط المذكور فى الاتجار بالعملات الأجنبية، وبيعها وشرائها بأسعار تخالف الأسعار الرسمية، وبغير تصريح قانوني، وذلك لتحقيق أرباح مالية من تجارة العملة، علاوة على الإضرار بالاقتصاد القومي، والتسبب فى الاستحواذ على أكبر كم من الدولارات، ورفع سعرها مقابل الجنيه المصري، فيما نفى مالك الشركة الاتهامات المنسوبة إليه.

نسبت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمتي الاتجار في النقد الأجنبي، وبيع العملات خارج السوق المصرفية. وأنكر المتهم ما هو منسوب إليه، وأكد أن الأموال المضبوطة داخل شركته من محصلات نشاط الشركة، وليست نتاج الاتجار فى العملة، مؤكدًا ضآلة المبالغ المضبوطة، بما لا يتناسب مع حجم الاتهام المنسوب إليه، ووعد بتقديم