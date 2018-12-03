انت الان تتابع المرور: غلق طريق الكريمات بسبب الشبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، غلق طريق الكريمات أمام حركة السيارات؛ بسبب الشبورة المائية، وانخفاض مستوى الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدي المركبات حتى انقشاع الشبورة. وأوضحت الإدارة -في بيان لها صباح الاثنين- أنه تقرر فتح الطريق الدائري الإقليمي المتجه إلى العين السخنة ومحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية وسط انتشار مكثف لرجال المرور؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونسقت وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق