أرصاد الإمارات: طقس غائم جزئيا وبحر متوسط الموج هذا الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون، الإثنين، غائما جزئيا والرياح شمالية غربية سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 36 كم/س والبحر متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع أن يشهد طقس الثلاثاء فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف صباحا على مناطق متفرقة ويصبح صحوا بوجه عام والرياح شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما فيما يتعلق بالأربعاء؛ فتوقع المركز أن تكون هناك فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق خاصة الغربية ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع لطقس الخميس احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الجمعة رطبا صباحا وغائما جزئيا وتتكاثر السحب تدريجيا خاصة غربا وعلى الجزر وتتهيأ الفرصة لسقوط بعض الأمطار ليلا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س على البحر.. أما البحر يكون متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي ويكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.