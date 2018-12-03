التحالف يسيطر على مقر سلاح البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ عدن، الحديدة، البيضاء

يشهد مسار إجراء الجولة السادسة من مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، المقرر إجراؤها في دولة السويد، حالة من الضبابية في الرؤية والجدول الزمني، وتوقع مراقبون فشل المحادثات بسبب الخداع المتواصل لميليشيات الحوثي التي لا تقبل أي مسار سلمي للمشاورات، وحالات الانقسام داخل الأجنحة المتعددة لجماعة الحوثي.

من جهتها أعلنت الحكومة اليمنية أن وفدها لن يذهب للسويد قبل وصول وفد الحوثيين، وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، ‏مواصلة الميليشيات الحوثية الإيرانية عرقلة دخول 4 سفن وتفريغ حمولتها من المواد الأساسية والمشتقات النفطية في مينائي الحديدة والصليف، بهدف تضليل المجتمع الدولي ومفاقمة حدة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية فيما تبقى من مناطق سيطرة الميليشيات.

تدمير وانشقاق

دمرت منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي صاروخا باليستيا في سماء مأرب، وأكد مصدر ميداني أن الميليشيات الانقلابية أطلقت صاروخ كاتيوشا بالتزامن مع الصاروخ الباليستي وتم تفجيرهما سويا دون أضرار، ودمرت قوات التحالف العربي قبل ذلك منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي، بمديرية مجز في صعدة، معقل الجماعة الحوثية.

ولقي القياديان البارزان في ميليشيات الحوثي علي السدرة، وعبدالحميد الدوحمي مصرعهما خلال العمليات العسكرية للقوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي في محافظة البيضاء، في حين انشق آخر وانضم لقوات دعم الشرعية في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وسلم القيادي إبراهيم الشامي نفسه لقوات الشرعية اليمنية بعد انشقاقه عن المتمردين.

سيطرة بحرية

وفي الحديدة سيطرت القوات اليمنية المشتركة بإسناد مقاتلات التحالف العربي على مقر سلاح البحرية التابع لجماعة الحوثي، وحقق الجيش الوطني تقدما واسعا في معظم الجبهات بالبيضاء، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن دوريتين للميليشيات في الملاجم، وتقدم تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي على جبهات عدة.

مشاهدات يمنية