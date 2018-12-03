شكرا لقرائتكم خبر السعوديون للإماراتيين: في عام زايد.. شعبنا واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما احتفلت السعودية على الصعيدين الرسمي والشعبي باليوم الوطني الإماراتي 47، تحشد وزارة الإعلام مجموعة كبيرة من الفنانين والمفكرين والشعراء والكتاب في الاحتفالية التي تقيمها اليوم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، احتفاء بذكرى توحيد دولة الإمارات.

وأعدت الوزارة برنامجا منوعا يواكب هذه الذكرى يتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة والإمارات، وفعاليات ثقافية يشارك فيها عدد من الكتاب والمفكرين والشعراء من أبناء البلدين الشقيقين، وتسمو في فضاء المحفل الذي تنظمه وزارة الإعلام في المملكة مشاركة للأشقاء الإماراتيين فرحتهم بيومهم الوطني، انسجاما مع العلاقات المتينة التي تربط الشعبين، الكلمات المعبرة في حب الوطن والإخاء المتبادل بمشاركة مجموعة من فناني البلدين.

احتفالية ثقافية سعودية

واحتفل الوسط الثقافي السعودي باليوم الوطني الإماراتي ممثلا في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، حيث رفع شعار «عام زايد والشعب واحد»، تعبيرا عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوة التي تجمع البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ زمن طويل بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد.

وقال مدير عام مركز إثراء علي المطيري: إن احتفالنا باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة يأتي مصاحبا بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعكس الأخوة الصادقة، وتقدم بالتهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات، وأضاف: نحتفل معا أبدا ودائما، ونتمنى دوام العز والأمان والرخاء، والاحتفال يعكس عمق العلاقة والمصير المشترك بين البلدين، وإبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الثقافية والفنية.

لوحة زايد تزين إثراء

زينت صورة الشيخ زايد آل نهيان الواجهة الخارجية للتحفة المعمارية لمركز «إثراء» مع علم دولة الإمارات، وتجلت المشاعر بالتعبير عن الفرح والمحبة التي تزداد يوميا بعد يوم، وترسل رسالة إلى العالم أجمع أن الإمارات والسعودية معا أبدا.

واستضاف إثراء ضمن برنامج الفعاليات معرضا يحكي قصة مجلة «ماجد» وتطورها على مر السنين، والتي تعد من أهم وأبرز المنتجات الثقافية التي عرفتها أجيال من القراء العرب.

أفلام إماراتية بالسعودية

عرض مجموعة من المخرجين السينمائيين الإماراتيين عددا من الأعمال الفنية للمرة الأولى في السعودية لزوار مركز «إثراء»، تضمن فيلما طويلا وثائقيا للمخرجة نجوم الغانم، وفيلما قصيرا «رسوم متحركة» للمخرج وليد الشحي، وفيلم «وضوء» لأحمد حسن، و»فيلم لا تخليني» للمخرج خالد محمود.

وتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من البرامج الثقافية والتراثية المتنوعة التي تحتوي على ورش عمل، من أبرزها ورشة «البرقع» لتثقيف الأطفال بكيفية صناعته وتجربة أدائه.

السويلم: كلنا فخر بعام زايد

هنأ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعود السويلم، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وإخوانهم حكام الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 للإمارات. وقال «هذه المناسبة عزيزة على أبناء المملكة قيادة وشعبا، ونشارك القيادة والشعب الإماراتي الشقيق هذه الذكرى ونشاطرهم مشاعر الفرح والسرور بما تحقق من بناء ونماء.

وأضاف «تحل هذه المناسبة تزامنا مع «عام زايد»، كلنا فخر بما قدمه - رحمه الله - لتأسيس هذه الدولة وتوحيدها وإرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطورا سريعا وتقدما في المجالات كافة، وتسابق الزمن بفضل قادتها وأبنائها»، وسأل الله تعالى أن يديم للإمارات أمنها واستقرارها. وكل عام والإمارات في تطور وازدهار.