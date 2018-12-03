شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: نرفض استغلال الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى، وتعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية حرصا على أبناء الشعب اليمني، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد أمام الانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس بالرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك «دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي طليعتها السعودية والإمارات جعلت الجانب الإنساني على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، وهو ما جعلها تتصدر الدول المانحة والداعمة لليمن، حيث بلغت المساعدات أكثر من 18 مليار دولار أمريكي.

وأضاف «امتدادا لهذا الدور تفاعلت السعودية والإمارات مع ما صدر عن الأمم المتحدة أخيرا من تقارير حول مخاوف تفاقم الاحتياج الغذائي والتغذية، وبادرتا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين البلدين لسد هذه الفجوة ولتغطية احتياجات 13 مليون يمني خلال الأشهر المقبلة.

من جهته ثمن لوكوك جهود السعودية والإمارات والكويت، وقال «نعمل على تحسين حياة كثير من أبناء الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين، حيث جرى استقبال 930 مليون دولار أمريكي في صندوق دعم اليمن مقدمة من المملكة والإمارات».