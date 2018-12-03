وزير الخارجية المصري إلى الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الكويت أمس ليرأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الـ 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتي تعقد في الفترة من الثاني إلى الرابع من ديسمبر الحالي، برئاسة وزيري خارجيتي البلدين.



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