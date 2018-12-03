شكرا لقرائتكم خبر الخزانة الأمريكية: سنلاحق البيتكوين الإيراني ونوقف أهدافه الشريرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني _ مكة المكرمة

عطلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية عددا كبيرا من مستخدمي العملة الرقمية »البيتكوين« في إيران، وتسبب في خسائر فادحة لأصحابها وصلت إلى 37%

خلال شهر واحد، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر بعض عناوين بيتكوين التي استخدمت في هجمات الكترونية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكي، أنه أضيف عنوانين من بيتكوين إلى قائمة العقوبات الخاصة التي طبقت الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي يقوم بها المكتب بوضع إجراءات ضد عناوين ومستخدمي البيتكوين.

وقالت وكيلة وزارة المالية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيغال ماندلكر «نحن بصدد نشر عناوين العملات الرقمية لتحديد الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تعمل في مساحة العملة الرقمية، وستطارد وزارة الخزانة إيران والأنظمة المارقة التي تحاول استغلال العملات الرقمية ونقاط الضعف في الضمانات السيبرانية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز أهدافها الشريرة».

التأثير السلبي

فور إعلان خبر العقوبات، نشطت قنوات تيلجرام في جميع أنحاء إيران بالشكاوى المتعلقة بانتهاك الخصوصية وأمن محفظات البيتكوين، وفقا لموقع شركة كوينديسك، الذي أشار إلى التأثير السلبي للجزاءات على عمليات التشفير المشروعة في جميع أنحاء البلاد، حيث يشعر مستخدمي البيتكوين الإيراني بالرعب من ضياع ثرواتهم المشفرة التي يجري استهدافها، بحسب دليل تبادل البيتكوين.

وتؤكد شركة كوينديسك أن مصادرها الإيرانية لم تعد قادرة على الوصول إلى منصة تبادل العملات التقليدية المعروفة باسم ShapeShift بعد إعلان العقوبات، حتى عند استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، ويشعر الإيرانيون بالقلق من الحفاظ على الوصول إلى محافظ البيتكوين، حيث إنه من غير الواضح إلى أي مدى ستصل العقوبات الأمريكية.

أكبر تراجع

ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية أن أكبر العملات الرقمية المشفرة «بيتكوين» تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 7.6% لتصل قيمتها إلى 3867 دولارا الجمعة الماضية، مما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس عام 2011، عندما هوت بيتكوين بنسبة 39% لتصل إلى 8.20 دولار.

العناوين الموقوفة

ويرجح أن يكون سبب مخاوف مستخدمي البيتكوين الإيرانية، أنهم ربما يكونون تلقوا الأموال من عناوين وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت الحظر بسبب القرصنة، فإذا قام المحتالون بإرسال بيتكوين غير مشروط بعنوان، قد تكون «بيتكوين» الخاصة بهؤلاء الأشخاص مشبوهة لأنها كانت تستخدم في السابق بشكل غير قانوني.

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