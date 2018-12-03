شكرا لقرائتكم خبر عن مليون يورو تكلفة الأضرار في قوس النصر بباريس والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيلافال لصحيفة لو فيغارو "أقدّر كلفة الأضرار بمئات آلاف اليوروهات، بل حتى بمليون يورو".
وأضاف أنّ النصب "سيظلّ مغلقاً أمام الجمهور لعدة أيام".
وقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا تعرّض عصر السبت لأعمال تخريب ونهب طالت الأثاث والأعمال الفنيّة وأجهزة الكومبيوتر، إضافة إلى جدرانه التي كتبت عليها شعارات بالطلاء.
وأوضح بيلافال أن المعلم الأثري والسياحي والوطني حيث ضريح الجندي المجهول "تعرض لنهب منظّم شمل قاعات العرض وتماثيل والمتجر والمراحيض. هناك تمثال من الجصّ يعود تاريخه لثلاثينيات القرن الماضي ومعروض في قاعة تسمّى العليّة تم تدميره بالكامل، لقد تم أيضاً قطع رأس التمثال النصفي الرخامي لنابليون".
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