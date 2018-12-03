انت الان تتابع قطر تنسحب من منظمة «أوبك» في يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص
تميم بن حمد أمير قطر
أعلنت قطر، اليوم الإثنين، أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير 2019 ، وأبلغت قرارها هذا إلى المنظمة، وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة "ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك"، معتبرا أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك "محدود"، لكنه قال إن قرار الانسحاب من أوبك "لم يكن سهلا"، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 57 عاما.
وشدد الكعبي على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و"ليس لأسباب سياسية" على حد قوله، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.و"أوبك" هي منظمة الدول المصدرة للبترول، وهي منظمة عالمية تضم 22 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات
و"أوبك" هي منظمة الدول المصدرة للبترول، وهي منظمة عالمية تضم 22 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية، وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتأسست المنظمة في بغداد عام 1960، من طرف السعودية، إيران، العراق، الكويت، فنزويلا، ومقرها في فيينا، ومن ثم تم اعتماد دول الجزائر، أنجولا، الإكوادور، الجابون، ليبيا، نيجيريا، قطر، الإمارات العربية المتحدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تنسحب من منظمة «أوبك» في يناير المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .