مسلحون يقتلون موظفًا ويصيبون والده في قنا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٥ ص
لقى موظف بمحكمة قنا الابتدائية مصرعه، وأصيب والده بطلق ناري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر قيام مسلحين بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليهما، أثناء قيامهما بالتوجه لحرث الأرض الزراعية الخاصة بهما، فيما اتهم أقارب المجني عليهما 3 أشخاص من عائلة أخري بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بسماع دوي إطلاق نيران بقرية البحري قامولا التابعة لدائرة مركز نقادة، وتبين قيام مسلحين بإطلاق النار على شخصين.
واستقبلت المستشفى العام كل من "أشرف عبد الواسع توفيق" 35 عامًا، موظف بمحكمة قنا، ووالده 60 عامًا مصابًا بطلق ناري في القدم. وفي السياق ذاته، اتهم أقارب القتيل ووالده كلا من "أ . أ" و"ع. و.ع" و"أ.ش"، بالتربص للمجني عليهما داخل الزراعات وإطلاق النار عليهما أثناء وجودها في الأرض الزراعية، وذلك بسبب خلافات
واستقبلت المستشفى العام كل من "أشرف عبد الواسع توفيق" 35 عامًا، موظف بمحكمة قنا، ووالده 60 عامًا مصابًا بطلق ناري في القدم.
وفي السياق ذاته، اتهم أقارب القتيل ووالده كلا من "أ . أ" و"ع. و.ع" و"أ.ش"، بالتربص للمجني عليهما داخل الزراعات وإطلاق النار عليهما أثناء وجودها في الأرض الزراعية، وذلك بسبب خلافات على أحقية تملك قطعة أرض بناحية صوص التابعة لقرية البحري قامولا بدائرة مركز نقادة جنوب محافظة قنا.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وإلقاء القبض على المتهمين بواقعة القتل والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة بنقادة برئاسة المستشار كامل شمس الدين.
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