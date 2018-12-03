انت الان تتابع مسلحون يقتلون موظفًا ويصيبون والده في قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٥ ص

لقى موظف بمحكمة قنا الابتدائية مصرعه، وأصيب والده بطلق ناري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر قيام مسلحين بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليهما، أثناء قيامهما بالتوجه لحرث الأرض الزراعية الخاصة بهما، فيما اتهم أقارب المجني عليهما 3 أشخاص من عائلة أخري بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بسماع دوي إطلاق نيران بقرية البحري قامولا التابعة لدائرة مركز نقادة، وتبين قيام مسلحين بإطلاق النار على شخصين.

واستقبلت المستشفى العام كل من "أشرف عبد الواسع توفيق" 35 عامًا، موظف بمحكمة قنا، ووالده 60 عامًا مصابًا بطلق ناري في القدم. وفي السياق ذاته، اتهم أقارب القتيل ووالده كلا من "أ . أ" و"ع. و.ع" و"أ.ش"، بالتربص للمجني عليهما داخل الزراعات وإطلاق النار عليهما أثناء وجودها في الأرض الزراعية، وذلك بسبب خلافات