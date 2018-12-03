الان تتابع عضو كنيست متطرف يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365: قاد عضو الكنيست المتطرف ايهودا غليك اليوم الإثنين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقام بجولات استفزازية في باحاته. وأقتحم المتطرف غليك وأكثر من 100 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وحاولوا أداء صلوات تلمودية. وأضافت أن عدد المستوطنين المتطرفين شهد اليوم الإثنين تصاعداً كبيراً تلبية لدعوة جماعات متطرفة للاقتحامات تزامناً مع عيد “حانوكاه” اليهودي الذي يبدأ اليوم.

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