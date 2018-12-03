دستور الحمدين يشدد على اضطهاد القطريات .. فيديو جراف

يشدد الدستور الذي وضعه تنظيم الحمدين في قطر على إضطهاد القطريات، حيث كشفت منظمات حقوقية التمييز الصارخ ضد القطريات .

وترى المنظمات أن عصابة الدوحة أخضعت حرائر قطر ورسخت لاسترقاقهن وضعت قوانين تحط من شأن المرأة وتجتزئ حقوقها .

وينص الدستور القطري على أن لا تتملك المراة القطرية أراضي كالرجل إلى جانب قلة تمثلها في الهيئات القضائية وهو ما يعيق حقهن بالمطالبة بحقوقهن، إلى جانب التعنيف الأسري الذي تتعرض له تحت مسمى التأديب .