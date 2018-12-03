كتاب سعوديون يوجهون رسائل شديدة اللهجة إلى قطر

وجه كتاب سعوديون رسائل شديدة اللهجة إلى تنظيم الحمدين في قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته وسائل إعلامها على الأمير محمد بن سلمان وليد العهد السعودي، حيث أعتبر الكتاب مشاركة الاخير في قمة العشرين بالأرجنتين المقرر انطلاقها غدا أبلغ رد على فشل تلك الحملات.

وتطرق الكاتب عبد الرحمن الراشد إلى فشل الحملة التي كانت تقودها قطر لإفشال مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين.

وقال في مقال له بجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان "ماذا يعني حضور محمد بن سلمان قمة العشرين؟" "رأينا كيف لم تفلح الحملة التي تشن منذ أسابيع في إبعاد السعودية، ولا في منع مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الأمير محمد بن سلمان بسفره إلى الأرجنتين وزيارته أربع دول، في الطريق إليها، أفشل محاولات خصوم السعودية، ولم يترك لهم الساحة. لم يتهرب من مواجهة التحديات."

وأشار إلى أنه "تم إقرار طلب السعودية بأن تعقد القمة في الرياض في العام المقبل مما سيزيد غضب خصومها الذين سعوا لحرمانها من المشاركة في قمة الأرجنتين وفشلوا، وستستضيف الرياض قمة العشرين المقبلة، فكيف يمكن عزلها وإضعاف ولي العهد السعودي؟!"

أيضا قال الكاتب حمد بن عبدالله القاضي في مقال نشرته "الجزيرة" السعودية تحت عنوان "بلادنا وولي عهدنا: هُزم الجمع وولَّوا الدُّبر" :"

ها هو ولي عهدنا الذي وُجّهت إليه السهام يقوم بجولته العربية والدولية، ووجد ويجد كل التقدير والاحترام، وسيحضر قمة العشرين (أهم قوة اقتصادية عالمية يشارك فيها زعماء العالم) ممثلاً لوطنه ولعالمه العربي؛ بوصف «السعودية» هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التي تقود اقتصاد العالم وسياساته."

وقال الكاتب خالد السليمان في مقال له تحت عنوان "لماذا لا تنازل مع قطر؟!"، "أزمة العلاقات مع قطر أثبتت حاجة دول المقاطعة للتمسك أكثر بمطالبها، فالسلطة القطرية لم تفعل شيئا سوى تعزيز أسباب هذه المقاطعة وتأكيد مبررات ودوافع جيرانها".

وأوضح أن" الحرب الخفية التي كانت تقودها قطر ضد هذه الدول في المحافل الدولية للتأليب عليها وتشويه صورتها، وتجنيد المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية ضدها تحولت من الخفاء إلى العلن، بينما أصيبت أدواتها الإعلامية وعلى رأسها الجزيرة بحالة سعار ضد هذه الدول ومصالحها."

وتابع: "ما قامت به دول الخليج الثلاث بالإضافة لمصر لم يتجاوز إغلاق الباب من طرف واحد لكف الأذى دون أي استهداف للمصالح القطرية، لكن الطرف الآخر لم يتفرغ لنفسه وينشغل بمصالح شعبه، بل كرس كل طاقاته وجهوده وأمواله لتصعيد حربه ضد هذه الدول، ودس أنفه في حرب اليمن وقضية خاشقجي كما لو أنه أحد أطرافها!".

وتابع "ورغم ذلك فإن الدول الأربع نجحت كثيرا في هذه المصارحة في العلاقات المكشوفة مع قطر في كف آذاها، فمنذ بدأت هذه المقاطعة توقفت العمليات الإرهابية، وانحسر نشاط الخلايا المعارضة المستترة والمسلحة بعد قطع شرايين إمدادها بالحياة وإسقاط أقنعتها".

فيما تطرق الكاتب محمد العصيمي في مقاله بجريدة "اليوم" بعنوان "الضيف الكبير" للحفاوة التي استقبل بها الأمير محمد بن سلمان خلال جولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس صدمت إعلام قطر، قائلا إنه "بُهت إعلام الصغار ولم يسعه إلا أن يتخبط في تفسير هذه الحفاوة الكبرى بعد أن ظن أن مطارقه الإعلامية قد أدت غرضها".

ولفت إلى أنهم كانوا يودود استغلال قضية خاشقجي للحصول على تنازلات في الأزمة مع قطر، إلا أنهم فشلوا.

وقال في هذا الصدد "هم طبعا، وهذا ثابت بحكم مسلسل التصريحات والتسريبات التركية والقطرية، لا تعنيهم الجريمة ولا من ارتكبت بحقه بقدر ما راهنوا على الحصول على مكاسب وتحقيق تنازلات من المملكة أو حلفها العربي المتضامن تجاه عدد من القضايا".

وأردف: "وهذا الرهان سقط فيما صدر من تصريحات عقب زيارة سمو ولي العهد إلى مصر، وإعلان تمسك الدولتين بالشروط الثلاثة عشر لإنهاء مقاطعة قطر، وألا تنازل تجاه هذه الشروط، ولا قبول لاستغلال الأزمة ومحاولة تقويض التحالف العربي الرباعي تجاهها".

بدوره قال الكاتب أحمد الشمراني في مقال نشرته "عكاظ" تحت عنوان "الصقر وجرذان قطر"، :"أظن بل أعتقد جازماً أن علاقتنا كسعوديين مع قطر الحمدين وقطر القرضاوي وقطر عزمي وقطر الجزيرة انتهت للأبد.".

وأردف:" انتهى كل شيء يا قطر، وتم في أعقاب هذا التحريض ضد ولي العهد (محمد بن سلمان) من قبل الآلة الإعلامية الممولة من قبلكم قفل هذا الملف للأبد أو هكذا يرى كل السعوديين".

وتابع: "هذر منابركم وآلتكم الإعلامية اليومي، بل واستهدافها الرجل الثاني في قيادتنا فيه من الغل والكيد والحقد والحسد أشياء تجعلنا نؤمن إيماناً تاماً يا قطر أنكم أشد عداء لنا من العدو الفعلي لنا في المنطقة".

ووجه حديثه للسلطات القطرية قائلا:" إن كنتم تعتقدون مجرد اعتقاد أن هذا الهجوم الإعلامي على الصقر (محمد بن سلمان) من قبل آلتكم الإعلامية التي يقودها مرتزقة وبقايا إخوان وتجار العهر والباحثين عن الريال القطري ستهز هذا البطل فأنتم واهمون، فكيف بعنز تناطح طويق!".

بدوره أشار الكاتب عبدالله ناصر العتيبي في مقال بجريدة "الحياة " تحت عنوان "جولة ولي العهد السعودي: الغبار إذا ما انجلى" إلى أن "الحملات التي كانت تستهدف بلاده كانت مصنوعة بعناية شديدة للتأثير على السعودية، من أجل تعطيل الزخم الإصلاحي الداخلي الكبير من ناحية، وعرقلة فعلها السياسي الإقليمي والعالمي من ناحية أخرى، ما يسمح لقوى أخرى في المنطقة بالتقدم قليلا على حساب المصالح السعودية."

وأردف:"انجلى الغبار، واكتشف العالم أن السعودية لم تتعطل داخلياً، فالمشاريع تتزاحم على الأجندة الوطنية، وحسابات المستقبل تنتقل من منطقة الى أخرى مع زيارات الملك سلمان وولي عهده الأخيرة".

وبين أن "ولي العهد السعودي لن يذهب إلى بيونس آيريس ممثلاً للمملكة العربية السعودية وحدها، بل سيمثل غرب آسيا ودول الشرق الأوسط، وهو بذلك لا يكتفي فقط بالتأكيد على انجلاء الغبار، وإنما يسهم فعلياً في أن تتمتع دول المنطقة بجو صاف نظيف، لا غبار فيه ولا مكائد صغيرة."

من جهته آثر الكاتب محمد الساعد في مقاله بجريدة "عكاظ" فضح مخططات قطر التي يقوم بها عزمي بشارة الذي وصفه بأنه "صهيو قطري".

وبين أنهم يستهدفون "هدم جدران الدول العربية وتحويلها لدول فاشلة."

وقال إن هناك "مخططا للاستحواذ على الرأي العام عبر أربعة محاور تصب كلها في خدمة مشروع الدوحة بالمشاركة مع الديموقراطيين في أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين."

وبين أن أحد تلك المحاور "من خلال توسيع الإعلام اليميني المتطرف؛ وهذا تمثله قنوات الجزيرة بكل تفرعاتها، والهدف منها مخاطبة الشعوب المسحوقة المحتقنة الفقيرة وتحريضها على أنظمتها الحاكمة وعلى خصوم قطر؛ على سبيل المثال السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وكل من لا يتوافق مع المشروع القطري، كما تم ذلك مع تشاد وموريتانيا على سبيل المثال."