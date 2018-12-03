شركة تركية تجري تجارب عسكرية في صحراء قطر

أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية، الاختبار الأول لمنظومة سلاح "صرب - ظفر"، الذي يعدّ واحداً من أحدث منتجاتها، وذلك وسط صحراء قطر بعد أن أصبحت الأراضي القطرية مرتعا للقوات التركية، وتحولت الدوحة إلى ولاية عثمانية.

ومنظومة سلاح "صرب - ظفر"، تنتمي إلى مجموعة منتجات نظام الأسلحة ذات خاصية التحكّم عن بعد لدى "أسيلسان"، وقد خضعت مؤخراً لاختبارات مكثفة على يد الجيش في قطر.

وجرى تطوير المنظومة من قبل الشركة التركية البارزة، في إطار الاهتمام الذي أبداه المستخدمون في تركيا ودول أخرى حول العالم، وبهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة، بحسب وكالة الأناضول.

واستكملت المنظومة اختبارات الإطلاق بنجاح في ظروف الصحارى، بعد تركيبها على مركبة "يوروك" القتالية التي تم تطويرها من قبل شركة "نورول ماكينة" التركية. ويُتوقع أن تكون الاختبارات الميدانية للمنظومة في قطر مرجعاً مهماً من أجل عقود البيع الكبيرة التي تهدف الشركة لتوقيعها في تركيا والخارج.

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب، و العلاقات القطرية التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي، أردوغان، وفي المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.