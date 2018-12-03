قطر تحاول مساعدة إيران بتسيير رحلات جوية إلى أصفهان

تحاول قطر مساعدة إيران التي تتعرض لعقوبات أميركية على قطاعاتها الإقتصادية على خلفية أعمالها التخريبية وتمويلها للتنظيمات الإرهابية والطائفية التي تقوم بزعزعة أمن وإستقرار المنطقة .

وتظهر محاولات قطر بإعلان المدير العام لمطارات محافظة أصفهان الواقعة في وسط إيران حسن أمجدي، أمس، أنه سيتم إطلاق أول رحلة بين أصفهان والدوحة في الرابع من فبراير المقبل، وهو ما يعني تعزيز قطاع السياحة .

وأضاف أمجدي أن هذه الرحلات ستتم عبر طائرات شركة قطر للطيران بشكل مباشر إلى أصفهان أيام الاثنين والجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 4 فبراير المقبل بطائرات من طراز إيرباص 320.

وقال : إن إطلاق هذا الخط الجوي سيليه إطلاق رحلات جوية من الدوحة إلى مدن طهران وشيراز ومشهد، وفقا لوكالة «إرنا».