شكرا لقرائتكم وزير: قطر تنسحب من أوبك في يناير 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم الاثنين، إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك اعتباراً من يناير 2019.

وقال الوزير القطري لوكالة "رويترز" إنه جرى إبلاغ أوبك بقرار انسحاب قطر من المنظمة صباح اليوم الاثنين.

وأضاف الكعبي أن قرار انسحاب قطر من #أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل، وأن قطر ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها وهي #الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز في حين يبلغ انتاجها من النفط 600 ألف برميل يوميا فقط.

وتابع أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود" وأنها ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

وتنهي قطر بذلك عضوية استمرت 57 عاما في منظمة أوبك.