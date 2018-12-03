"سي إن إن" تنشر نص محادثات بين خاشقجي ومعارض سعودي حول ولي العهد

مصراوي - كتب - محمد الصباغ:

حصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على أكثر من 400 رسالة لحوارات بين الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي والمعارض السعودي الذي يعيش في كندا عمر بن عبدالعزيز الزهراني، كشفت عن تفاصيل جديدة حول أراء خاشقجي في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفيما كان الصحفي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوجه انتقادات بحدود معينة في العلن، كان الانتقاد يكون أكثر حدة عبر الرسائل السرية على تطبيق "واتس آب"، خاصة المتعلقة بالأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الرسائل التي حصلت عليها كانت عبارة عن صور...