اليوم.. السيسي يفتتح «إيديكس 2018» .. أول معرض للصناعات العسكرية في مصر

مصراوي
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، صباح اليوم الاثنين، في مركز مصر للمعارض الدولية.
يشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة.
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