ترامب: الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية السيارات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ "​الصين​ وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة الأميركية"، موضحا أنه "حالياً تبلغ هذه الرسوم 40 في المئة".

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