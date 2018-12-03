قوى الأمن: تدابير سير على جسر جل الديب من ليل اليوم لفجر اليوم التالي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب، ستقوم بإزالة دعائم الجسر المؤقت للمسلك الغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/12/2018 وتستمر الأعمال حتى الساعة 3.000 من فجر اليوم التالي"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال، ستؤدي الى منع السير عن المسلك المذكور وتحويله الى المسلك الشرقي بالإتجاهين، وتبقى الطريق البحرية سالكة كالمعتاد".
ودعت المواطنيني الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكانتسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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