قوى الأمن: تدابير سير على جسر جل الديب من ليل اليوم لفجر اليوم التالي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "الشركة المتعهدة بإنشاء ​جسر جل الديب​، ستقوم بإزالة دعائم الجسر المؤقت للمسلك الغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/12/2018 وتستمر الأعمال حتى الساعة 3.000 من فجر اليوم التالي"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال، ستؤدي الى منع السير عن المسلك المذكور وتحويله الى المسلك الشرقي بالإتجاهين، وتبقى ​الطريق البحرية​ سالكة كالمعتاد".

ودعت المواطنيني الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكانتسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".