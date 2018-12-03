الحجار: تصريحات وهاب تسببت بتوتير الاجواء في لبنان

أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث إذاعي إلى أن "فرع المعلومات هو قطعة من قوى الأمن الداخلي التي كُلفت بتنفيذ مذكرة"، لافتا إلى أن "تصريحات رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تسببت بتوتير الاجواء في لبنان".
وأوضح الحجار أن " هذا الشخص تناول كبار الناس وحتى شهيدنا الكبير رفيق الحريري "، مؤكدا أنه "لست ناطقا بإسم فرع المعلومات ولكن هناك قانون وأصول قانونية إجرائية تم إحترامها ممن إدعى عليه والتي ترجمت بإجراءات لا شك في قانونيتها ممن نفذ القانون بجدارة ومهنية وشرف"، مشددا على أن " هذا القانون سينفذ على الجميع سواء رضي حزب الله ام لم يرض"، مضيفا :"نهج التهويل يتميز به حزب الله لحماية جماعته".
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