الأخبار: أحداث الجاهلية أُثرت على مبادرة باسيل الحكومية والاتصالات متوقفة

علمت "الأخبار" ان أحداث ​الجاهلية​ أثّرت على الاتصالات السياسية ومبادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لحل "العقدة السنّية"، إذ توقفت الاتصالات تماماً في اليومين الماضيين بعدما كانت قد سجّلت "تقدماً كبيراً".

وأملت مصادر مطّلعة على الاتصالات ألا "تؤخذ أحداث الجاهلية ذريعة لمزيد من التأخير في تأليف ​الحكومة​"، مشيرة الى أن أحداث الأسبوع الماضي "يجب أن تشكّل دافعاً لتسريع التأليف وسحب فتيل التوتر من الشارع".