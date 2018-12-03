أبو سعيد طالب جريصاتي بالإمساك شخصياً بملف الأزمة الحاصلة

طالب مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ وزير العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ الحريص على السلم الأهلي وحسن تطبيق الحقوق والقوانين والمشهود له في تدوير كل الزوايا المفصلية، التدخل شخصياً في هذا الأمر من أجل إعادة الحق إلى نصابه وتصويب الخلل الخطير الحاصل.

وأكد السفير أبو سعيد أن "لوزير العدل وحده الحقّ بإدارة هذا النوع من الملفات الخطيرة والحساسة التي تحيّد لبنان من الإنزلاقات، ونشهد بكل صدق وأمانة لدوره الفاعل المنبثق من ميثاقية وروح عمل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​".