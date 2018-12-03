رويترز:قطر تنسحب من منظمة أوبك اعتباراً من شهر كانون الثاني 2019

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن قطر أعلنت انسحابها من ​منظمة أوبك​ اعتباراً من شهر كانون الثاني 2019. وأوضح وزير الطاقة القطري ان قرار الانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليس سياسية.

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