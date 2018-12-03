CNN: محادثات خاشقجي عبر "واتس آب" قد تكون سبب مقتله

كشفت قناة الـ"CNN" الأميركية أن "محادثات الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ عبر تطبيق "​واتس آب​" قد تكون السبب في مقتله، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق "واتس آب"، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر بن عبد العزيز منذ تشرين الأول 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة واتس آب، تتضمن تسجيلات صوتية وصورا ومقاطع فيديو، لافتة الى أن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر واتس آب حتى آب 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي: "يحب القوة والقمع". كما وصف خاشقجي بن سلمان بـ"الوحش"، الذي بإمكانه أن يلتهم الجميع في طريقه إلى السلطة، بمن فيهم مؤيدوه.

وفي أحد تعليقاته التي أرسلها لعبد العزيز في أيار الماضي، كتب خاشقجي عن بن سلمان أن الأخير "كلما التهم ضحايا، أراد أن يلتهم أكثر"، وذلك تزامناً مع الاعتقالات التي طاولت ناشطين سعوديين في تلك الفترة. وأضاف خاشقجي، أنه "لن يكون متفاجئاً إذا طاول القمع في المملكة حتى أولئك الذين يصفقون لبن سلمان".