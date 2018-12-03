برنامج تلفزيوني يكشف تعرض مواطن أسترالي للتعنيف من طرف زوجته المغربية -فيديو

كشف A Current Affair وقائع مثيرة تخص تعرض مواطن أسترالي لإعتداء من طرف زوجته المغربية بعد أشهر من ارتباطهما.
ونشر معدوا البرنامج الذي يحضى بشعبية واسعة في أستراليا مقاطع من تحقيق تلفزيوني يقول فيه الزوج (الضحية) إنه قدم شكوى عن تعرضه للتعنيف من طرف زوجته المغربية (أسماء) مؤكدا أنه يطلب عدالة القضاء لكي لا يتعرض شخص آخر لنفس الإعتداء من هذه السيدة.
ويشير البرنامج إلى أن الزوج الأسترالي كان قد التقى بعروسه المغربية من خلال مواقع التعارف الإلكترونية ليعقدا قرانهما في وقت لاحق، لكن قصتهما انتهت 8 أشهر بعد ذلك بواقعة الإعتداء التي وثقتها كاميرات المراقبة بحسب البرنامج المذكور.
ونشر البرنامج الذي يبث يوم غد الإثنين على Nine Network مقاطع قال إنها تعود للسيدة المغربية لحظات بعد حادثة الإعتداء، كاشفا عن هويتها، فضلا عن مشاهد مصورة أخرى تربطها بزوجها اللأسترالي.
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