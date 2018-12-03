كفر قاسم: جريمة "تدفيع الثمن" نتيجة تحريض الحكومة الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت بلدية كفر قاسم أمس، الأحد، جلسة طارئة شارك فيها رئيس البلدية، المحامي عادل بدير، وأعضاء البلدية واللجنة الشعبية في قاعة الاجتماعات جرى خلالها مناقشة الجريمة التي اقترفها متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" وإقدامهم على ثقب إطارات 32 سيارة خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم، فجر أمس.

وأجمع الحضور على أن هذه المجموعات المتطرفة نبتت نتيجة التحريض الأرعن والمستمر من قبل سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وبالأخص بعد سن "قانون القومية" العنصري ضد المجتمع العربي.

كفر قاسم، أمس

وجاء في بيان أصدرته البلدية واللجنة الشعبية أنه "لطالما قلنا أن كفر قاسم خط أحمر، وعليه فلن تمر هذه الجريمة مر الكرام، وستتحرك كفر قاسم رسميا وشعبيا لمتابعة الموضوع مع كل الجهات المختصة، حتى يتم اعتقال الجناة وإيقاع العقاب الرادع بهم".

وأكدت البلدية واللجنة أنه "لن نسمح بأي تهاون مهما كان نوعه في هذا الشأن، ونعتبر ما وقع الليلة قبل الماضية جريمة حقيقية لها ما بعدها، ويجب على الشرطة أن تتعامل مع هذا الملف بجدية مطلقة ووضعه على رأس سلم أولوياتها".

يذكر أن الحضور طرحوا عدة اقتراحات عملية لاتخاذ قرارات وإيجاد حلول وتم تخويل البلدية واللجنة الشعبية متابعة الموضوع، وستضع الرأي العام في صورة التطورات أولا بأول.