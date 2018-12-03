قطر تقرر الانسحاب من اوبك

الخليج 365/ بغداد
أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة أوبك، على أن يتم تنفيذ القرار في كانون الثاني من عام 2019.
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن "قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل"، حسبما نقلت رويترز.
أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة أوبك، على أن يتم تنفيذ القرار في كانون الثاني من عام 2019.
وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أن "قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من كانون الثاني 2019".
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن "قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل"، حسبما نقلت رويترز.
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