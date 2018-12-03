ملك البحرين يكلف خليفة بن سلمان بتشكيل حكومة جديدة

الخليج 365/ بغدادكلف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الوزراء المستقيل خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأن "الملك بعث رسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها إنه رغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت البلاد من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج هامة".

وعبر عاهل البحرين عن الثقة في قدرة خليفة بن سلمان على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها، بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في خدمة أهداف التنمية الشاملة.



وفي وقت سابق، قدمت الحكومة البحرينية، التي استمرت 4 سنوات، استقالتها للملك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، عملا بالدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

أنهت البحرين، انتخاباتها التشريعية والمحلية الخامسة، وسط حديث رسمي عن مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.

