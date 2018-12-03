التحالف الدولي يعلق على انباء استهداف الجيش السوري

الخليج 365/ بغدادنفت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفها مواقع للجيش السوري بريف حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أنها قصفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون ريان، إن "غارة جوية نفذتها طائرات التحالف تمكنت من قتل قيادي بتنظيم داعش في سوريا، يدعى أبو العمرين، وكذلك عدد من الأعضاء الآخرين في التنظيم، في الثاني من كانون الاول الجاري في صحراء البادية السورية".



واضاف ان "أبو العمرين كان يشكل تهديدا وشيكا لقوات التحالف، وهو متورط في قتل المواطن الأمريكي، الحارس السابق في الجيش الأمريكي بيتر كاسيج".

وأوضح أن "أبو العمرين نفذ عمليات إعدام سجناء آخرين، وهو عضو كبير في تنظيم داعش"، مؤكدا أن "الغارات الجوية لقوات التحالف لا تزال تشل حركة قيادة تنظيم داعش في ساحة المعركة".

وذكرت تقارير إعلامية سورية أمس الأحد، عن استهداف التحالف الدولي لمواقع تابعة للجيش السوري في منطقة السخنة بريف حمص وسط البلاد.

