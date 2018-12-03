انت الان تتابع السعودية: لا يجوز للكفيل إجبار العامل توقيع أي اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ ص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، عدم جواز إجبار العامل على توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام نظام العمل بالمملكة والخاص بفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والحد الأقصى لساعات العمل والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وكذلك إصابات العمل والتعويض عنها، ويسرى ذلك على جميع العمالة المتعاقدة، سواء بعقد سنوى أو موسمى أو مؤقت، وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك، اليوم الإثنين، عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، من المستشار العمالى عثمان رمضان.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـوزارة القوى العاملة، إن التقرير شدد على عدم جواز إجبار العامل على توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام هذا النظام فى أثناء سريان العقد، ما لم يكن يحقق فائدة أكثر للعامل.من ناحية أخرى، شدد سعفان، أول من أمس السبت، على أن ملتقيات التوظيف