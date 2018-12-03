انت الان تتابع التحالف يوافق على نقل 50 مصابا حوثيا إلى مسقط للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٢ ص
الأزمة اليمنية
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف وافق على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، بتسهيل إجراءات إخلاء عدد 50 من الجرحى من ميليشيا الحوثي إلى مسقط لدواع إنسانية، قائلا "إن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل الاثنين إلى مطار صنعاء لنقل الجرحى من المليشيات الحوثية يرافقهم 50 شخصا و 3 أطباء يمنيين، وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك".
جاء ذلك في إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص لحل الأزمة اليمنية، وذلك حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين.وأكد المالكي حرص قيادة التحالف على تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول
جاء ذلك في إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص لحل الأزمة اليمنية، وذلك حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين.
وأكد المالكي حرص قيادة التحالف على تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكانت مصادر يمنية قد كشفت أمس أن ميليشيا الحوثي رفضت تسليم قائمة بأسماء من سيتم نقلهم من الجرحى إلى السويد للعلاج، ما يثير مخاوف بشأن تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وسط الجرحى.
اقرأ أيضا|
انتعاش الريال اليمني.. هزيمة للحوثيين أم مجرد حيلة؟
«أوقفوا الحرب».. أطفال اليمن لا غذاء لا تعليم
شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوافق على نقل 50 مصابا حوثيا إلى مسقط للعلاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .