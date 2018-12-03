انت الان تتابع التحالف يوافق على نقل 50 مصابا حوثيا إلى مسقط للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٢ ص

الأزمة اليمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف وافق على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، بتسهيل إجراءات إخلاء عدد 50 من الجرحى من ميليشيا الحوثي إلى مسقط لدواع إنسانية، قائلا "إن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل الاثنين إلى مطار صنعاء لنقل الجرحى من المليشيات الحوثية يرافقهم 50 شخصا و 3 أطباء يمنيين، وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك".

جاء ذلك في إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص لحل الأزمة اليمنية، وذلك حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين.وأكد المالكي حرص قيادة التحالف على تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول