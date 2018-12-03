انت الان تتابع الجيش السوري: مقتل 270 داعشيا في السويداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٦ ص

تنظيم داعش

أعلن ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا أوليج ماكاريفيتش، اليوم الإثنين، أن الجيش السوري قضى على أكثر من 270 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال هجوم شنه على مواقعهم في محافظة السويداء، كما تم مصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام الأجنبية الصنع، بما فيها 12 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "TOW"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية جرت في ظروف جوية سيئة وفي منطقة هضبة بركانية، مضيفا: "في هذه المنطقة أنشأ العدو دفاعا مستقرا، ونشر فيها كمائن لقنص الدبابات وحقول ألغام، وفي جميع حدود المنطقة كان لدى العدو مستودعات للذخائر والأغذية".

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة في ريف إدلب، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هيئة تحرير الشام حصلت مؤخرا على 100 طائرة من دون طيار، صغيرة الحجم، عن طريق أحد التجار الأتراك، تم نقلها من بلدة حارم الحدودية، إلى أحد مقرات الهيئة في بلدة معرة مصرين.وقالت المصادر إن المقر الذي وصلت إليه الطائرات الجديدة يعرف