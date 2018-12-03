الان تتابع قطر تنسحب من “أوبك” في يناير المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلنت قطر، اليوم، أنها تنسحب من منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، على أن يبدأ تفعيل القرار في بداية شهر يناير، مطلع العام المقبل.

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