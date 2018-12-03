شاهد.. بطل اليمن في رياضة رفع الأثقال من عام 1957

كشفت الصور التي حصل عليها " الخليج 365" عن بطل اليمن في رياضة رفع الأثقال وهو المهندس المناضل الرياضي لطف أحمد قاطه، وهو من مواليد أمانة العاصمة صنعاء القديمة حارة الجلاء
تم ابتعاثه لدراسة هندسة الاتصالات إلى ألمانيا الشرقية، وبعدها الى المانيا الغربية.
بدأت المسيرة الرياضية من المدرسة الثانوية وساحتها التي كانت تضم عدة رياضات ومنها رياضة رفع الاثقال التي برز فيها كان في المدرسة الثانوية يتواجد العديد من الكوادر العربية والاجنبية ممن اشرفوا على الرياضة منهم مصريين وعراقيين.
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