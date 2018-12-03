محمد بن سلمان يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية ضمن جولته العربية.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، السبت، أن ولي العهد السعودي سيقوم بزيارة رسمية للجزائر يومي الأحد والإثنين.

وأوضحت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه "في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية يؤدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زيارة رسمية للجزائر يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، على رأس وفد عالي المستوى، يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

وأضاف البيان أن "الزيارة ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال، من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وكان مصطفى قيطوني، وزير الطاقة الجزائري، أكد في تصريحات سابقة أن زيارة الأمير محمد سلمان أخوية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وكان ولي العهد السعودي بدأ جولة عربية استهلها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم زار البحرين ومصر وتونس، كما شارك في اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس بالأرجنتين، أعقبها بزيارة مثمرة إلى موريتانيا.