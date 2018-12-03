شكرا لقرائتكم بوتين يطالب تركيا بتدابير"أكثر فاعلية" لترسيخ هدنة إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب #أردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة في محافظة #إدلب في سوريا، بحسب ما أعلن الكرملين.

والتقى بوتين أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في اجتماع استعاض به #الكرملين عن اللقاء مع الرئيس الأميركي الذي ألغاه دونالد #ترمب.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده أن هذه التدابير ضرورية "لمنع حصول حالات مثل الهجوم الذي تعرّضت له #حلب (المجاورة لإدلب) بقذائف صاروخية وسامة".

وكان لافروف قد قال حول إدلب، إن جميع المسلحين المتطرفين هناك لم ينفذوا بعد طلب الانسحاب إلى ما وراء الشريط المنزوع السلاح.

وأضاف لافروف أن بوتين وأردوغان اتفقا على اتخاذ خطوات كفيلة بإفشال محاولات المتطرفين تقويض هذه الاتفاقية المهمة.

ويتوقع مراقبون أن تتجه واشنطن إلى تكريس الوجود العسكري شمال شرقي سوريا أو أن تفرض عقوبات وإجراءات ضد النظام وضد الوجود الإيراني.