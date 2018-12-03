مقتل شخصين فى تحطم طائرة خفيفة بولاية فلوريدا الأميركية

ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أن شخصين قتلا إثر ​تحطم طائرة​ خفيفة بولاية ​فلوريدا​ الأميركية. وأوضحت ان "الطائرة المنكوبة - من طراز "سيسينا 335 " - ارتطمت بأحد المباني المخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد، مما أدى إلى وفاة قائدها علاوة على شخص آخر كان برفقته".

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