الجيش السوري يقتل 270 إرهابيا في هجوم على محافظة السويداء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية في ​سوريا​، أوليغ ماكاريفيتش، أن ​الجيش السوري​ قتل أكثر من 270 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية هجومية على محافظة السويداء في جنوب البلاد.

وأوضح ماكاريفيتش انه "خلال العملية العسكرية تم قتل ما لا يقل عن 270 مسلحا، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام، أجنبية الصنع، بما في ذلك 12 صاروخ تاو مضاد للدبابات أميركي الصنع".

ووفقا له، تم تنفيذ العملية الهجومية في ظروف جوية صعبة على الأرض، في جرود صخرية هي الأكثر تعقيدا في المنطقة، وفي ظروف مناخية قاسية.

هجوم ​الولايات المتحدة​ وحلفائها بريطانيا و فرنسا على دمشق ليلة