لافروف: بوتين وأردوغان يتفقان على خطوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي و​رجب طيب أردوغان​ أكدا على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على الاتفاق حول إدلب السورية واتفقا على اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان احترام الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة ​السلاح​".

وأوضح لافروف "أنني أشير إلى أنه على الرغم من الإجراءات النشيطة والتراتبية لزملائنا الأتراك ، بعد كل شيء، فإنه ليس كل المتطرفين خضعوا لمطالب إخلاء منطقة الـ 20 كلم المنزوعة السلاح"، مشيراً الى أنه "اتفق بوتين وأردوغان على المزيد من الخطوات لضمان احترام الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ولكن في نفس الوقت اتخاذ التدابير بحيث لا يحاول المتطرفون تخريب هذا الاتفاق المهم الذي نال ترحيب الجميع".