دعا شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​ إلى " التمسك بوحدة الجبل اكثر من اي وقت مضى"، مشددا على "الثقة بشرعية الدولة". وراى حسن في حديث تلفزيوني انه " لو تشكلت ​الحكومة​ لما حصل الذي حصل في ​الجاهلية​"، مؤكدا اننا " الحرص على هذا الوطن وعلى الثوابت الوطنية"، موجها " التعازي لأهلنا في الجاهلية وللمرجع الروحي ابو ذياب وسنبقى على متابعة لهذه الامور".

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ حسن: للتمسك بوحدة الجبل اكثر من اي وقت مضى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .